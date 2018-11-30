Легендарный испанец покинет МЛС и продолжит карьеру в Ла Лиге

Новости спорта: Испанский форвард Давид Вилья раздумывает над тем, чтобы продолжить карьеру на родине.

Давид Вилья, которому в следующем месяце исполнится 37, подтвердил, что вскоре он оставит МЛС.

"Пришло время покинуть Нью-Йорк Сити", — сказал Вилья.

"Я чувствую, что пора уходить. Мой контракт заканчивается. Я понимаю, что клуб был заинтересован в моем продлении, по началу я тоже хотел остаться. Тем не менее, теперь у меня есть чувство, что сейчас подходящий момент для того, чтобы уйти",

"Это сложно объяснить. Я ощущаю, что эта эра подошла к концу и мне нужны новые вызовы", — сказал Вилья в интервью AS.

По информации источника, Давид может продолжить карьеру в Испании.

Также существует вероятность его перехода в японский клуб Йокогама Ф. Маринос.

Вилья забил 80 голов в 124 матчах МЛС.