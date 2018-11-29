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Экс-игрок Ворсклы: Есть небольшой шанс зацепиться за второе место

Экс-игрок Ворсклы: Есть небольшой шанс зацепиться за второе место
15:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Экс-игрок полтавчан надеется на успех команды в перенесенном в Киев матче с Арсеналом в рамках Лиги Европы.

Экс-защитник и один из лидеров "Ворсклы" Арменд Даллку будет с интересом следить за матчем против "Арсенала" и надеется, что для команды еще не все потеряно в борьбе за второе место в группе Лиги Европы.

"Перенос матча в Киев? Я с большим разочарованием воспринял эту новость. Полтава очень долго ждала такого поединка, почти все билеты были раскуплены, а это дополнительный стимул для команды, которая уступает сопернику в классе".

"Несмотря на все достоинства английской команды, у полтавчан еще есть небольшой шанс зацепиться за второе место в группе".

"Уверен, бело-зеленые будут сражаться до конца, поскольку я выступал в этой команде и знаю, о чем говорю. Будем держать кулаки за "Ворсклу" и болеть за "Карабах", чтобы азербайджанцы на своем поле выиграли у "Спортинга", - сказал Даллку.

"Ворскла" и "Карабах" набрали по 3 очка, у "Арсенала" 10 пунктов, а "Спортинг" имеет 7 баллов.

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Лига Европы, Ворскла, Арсенал, Арменд Даллку.
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