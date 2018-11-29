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Динамо просматривало форварда Газ Метана

Динамо просматривало форварда Газ Метана
19:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Игрок молодежной сборной Румынии может перебраться в Украину.

Киевское Динамо заинтересовано в центральном нападающем румынского Газ Метана, 20-летнем румыне Дариусе Олару, сообщает Fanatik.ro.

По информации издания, представитель киевлян посетил матч чемпионата Румынии между Газ Метаном и бухарестским Динамо в сопровождении молдавского агента Аркадия Запорожану.

Представитель Динамо опоздал на стадион, начав просмотр матча лишь спустя полчаса после стартового свистка. Это уже не первый случай появления скаутов киевлян на матчах с участием Олару.

Согласно данным источника, представители Динамо уже общались с коллегами из Газ Метана, обсуждая трансферную стоимость игрока.

Возможная сумма трансфера составляет 850 тысяч евро, плюс проценты с возможной перепродажи румынского нападающего. Также за игрока молодежной сборной Румынии борются представители московского Динамо.

В этом сезоне Дариус Олару провел в составе Газ Метана 15 матчей, в которых отличился единожды.

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ФК Динамо К, Газ Метан, Чемпионат Румынии, Дариус Олару.
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