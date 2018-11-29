Скачать
Четверг, 29.11.2018
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Динамо обыграло Астану и выиграло группу в Лиге Европы
Динамо обыграло Астану и выиграло группу в Лиге Европы
Ворскла - Арсенал 0:3 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Ворскла - Арсенал 0:3 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Азар уже зимой может стать "матрасником"

Азар уже зимой может стать &quot;матрасником&quot;
14:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Брат Эдена Азара Торган заинтересовал одного из лидеров испанского чемпионата.

Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Торган Азар попал в сферу интересов мадридского Атлетико.

25-летний хавбек сборной Бельгии может оказаться в чемпионате Испании, сообщает Marca.

По информации издания, игровая форма Азара-младшего в нынешнем сезоне (8 голов и 5 ассистов в 12 матчах Бундеслиги) поразила скаутов "матрасников". У команды Диего Симеоне есть проблемы с результативностью, поэтому уже в зимнее трансферное окно тренерский штаб планирует усилить атакующую линию мадридцев.

На Ванда Метрополитано бельгиец должен будет конкурировать с Лемаром, Мартиншем и Витоло. Интересно, что информация о потенциальном трансфере Торгана Азара в Атлетико появилась на фоне возобновления слухов о переходе в другой мадридский клуб – Реал – его старшего брата и лидера Челси Эдена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Атлетико Мадрид, Торган Азар, Боруссия Менхенгладбах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Астана - Динамо 0:1: события матча (Видео)
02 Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного
03 Лига чемпионов: результаты матчей 28 ноября
04 Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
05 Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь