Азар уже зимой может стать "матрасником"

Новости спорта: Брат Эдена Азара Торган заинтересовал одного из лидеров испанского чемпионата.

Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Торган Азар попал в сферу интересов мадридского Атлетико.

25-летний хавбек сборной Бельгии может оказаться в чемпионате Испании, сообщает Marca.

По информации издания, игровая форма Азара-младшего в нынешнем сезоне (8 голов и 5 ассистов в 12 матчах Бундеслиги) поразила скаутов "матрасников". У команды Диего Симеоне есть проблемы с результативностью, поэтому уже в зимнее трансферное окно тренерский штаб планирует усилить атакующую линию мадридцев.

На Ванда Метрополитано бельгиец должен будет конкурировать с Лемаром, Мартиншем и Витоло. Интересно, что информация о потенциальном трансфере Торгана Азара в Атлетико появилась на фоне возобновления слухов о переходе в другой мадридский клуб – Реал – его старшего брата и лидера Челси Эдена.