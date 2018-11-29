Боруссия Д и Брюгге голов не забивали

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Боруссия Д - Брюгге.

В группе А после 5-го тура стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. Брюгге, не сумев в гостях обыграть Боруссию, лишился шансов на дальнейшую борьбу в Лиге чемпионов. Бельгийский клуб досрочно квалифицировался в плей-офф Лиги Европы. Отметим, вместе с дортмундцами в следующую стадию ЛЧ прошел Атлетико, Монако покидает еврокубки.

Боруссия Д - Брюгге 0:0

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Аканджи, Диалло (Хакими, 80), Загаду — Витсель (Дилейни, 90), Дауд — Пулишич, Ройс, Геррейру (Санчо, 73) — Пако Алькасер

Брюгге: Хорват — Пулен, Мехеле, Денсвил — Мата, Вормер (Декарли, 90+2), Накамба, Бонавентуре (Ритс, 76), Амрабат — Уэсли (Опенда, 90+2), Ванакен

Предупреждения: Пако Алькасер — Денсвил