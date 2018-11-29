Скачать
Четверг, 29.11.2018
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Динамо обыграло Астану и выиграло группу в Лиге Европы
Динамо обыграло Астану и выиграло группу в Лиге Европы
Ворскла - Арсенал 0:3 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Ворскла - Арсенал 0:3 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)

Тоттенхэм - Интер: обзор матча (Видео)

Тоттенхэм - Интер: обзор матча (Видео)
20:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Смотреть видео гола и обзор матча Лиги чемпионов Тоттенхэм - Интер.

Английский Тоттенхэм благодаря позднему голу Эриксена опередил Интер по дополнительным показателям в группе B. И теперь лонддонцы занимают 2-е место в квартете. Барселона за тур до конца групповой стадии решила задачу выхода с группы, ПСВ покидает еврокубки.

Тоттенхэм - Интер 1:0

Гол: Эриксен, 80.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Алдервейрельд, Вертонген, Дэвис — Сиссоко, Уинкс (Дайер, 87) — Ламела (Эриксен, 70), Алли, Моура (Сон, 62) — Кейн.

Интер: Ханданович — Д’Амброзио, Де Врей (Миранда, 82), Шкриниар, Асамоа — Весино, Брозович — Политано (Кейта, 83), Наингголан (Валеро, 44), Перишич — Икарди.

Предупреждения: Алдервейрельд, Ламела, Сон — де Врей, Валеро

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, Футбол, Видео, Новости футбола, Тоттенхэм - Интер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Астана - Динамо 0:1: события матча (Видео)
02 Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
03 Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного
04 Ворскла - Арсенал в Лиге Европы: где и когда смотреть
05 Лига чемпионов: результаты матчей 28 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь