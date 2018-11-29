Тоттенхэм - Интер: обзор матча (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео гола и обзор матча Лиги чемпионов Тоттенхэм - Интер.

Английский Тоттенхэм благодаря позднему голу Эриксена опередил Интер по дополнительным показателям в группе B. И теперь лонддонцы занимают 2-е место в квартете. Барселона за тур до конца групповой стадии решила задачу выхода с группы, ПСВ покидает еврокубки.

Тоттенхэм - Интер 1:0

Гол: Эриксен, 80.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Алдервейрельд, Вертонген, Дэвис — Сиссоко, Уинкс (Дайер, 87) — Ламела (Эриксен, 70), Алли, Моура (Сон, 62) — Кейн.

Интер: Ханданович — Д’Амброзио, Де Врей (Миранда, 82), Шкриниар, Асамоа — Весино, Брозович — Политано (Кейта, 83), Наингголан (Валеро, 44), Перишич — Икарди.

Предупреждения: Алдервейрельд, Ламела, Сон — де Врей, Валеро