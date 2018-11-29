Де Хеа поставил ультиматум руководству Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Испанский голкипер Давид Де Хеа назвал условие, при котором может остаться в МЮ.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид де Хеа заявил, что готов остаться в клубе при одном условии.

Испанец согласится подписать новое соглашение только в том случае, если МЮ сделает его самым высокооплачиваемым футболистом команды наряду с нападающим Алексисом Санчесом, который получает 395 тысяч евро, сообщает Daily Mail.

Клуб хочет сохранить Де Хеа и уже вел переговоры о продлении контракта, по условиям которого он стал бы зарабатывать 310 тысяч евро. Действующее соглашение вратаря истекает следующим летом, однако включает опцию продления на один сезон.

В текущем сезоне испанец провел 13 матчей в английской Премьер-лиге, отстояв "на ноль" только в двух из них.

Ранее наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью заявил, что Де Хеа критикуют в сборной Испании из-за Касильяса.