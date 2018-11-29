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Локомотив - Галатасарай: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Локомотив - Галатасарай: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
20:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Локомотив - Галатасарай.

Локомотив благодаря автоголу Донка и точному попаданию Игнатьева добыл первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. По итогам 5-и туров обе команды лишились шансов на попадание в плей-офф ЛЧ. Из группы D в следующую стадию самого престижного еврокубка пробились Порту и Шальке.

Локомотив - Галатасарай 2:0

Голы: Донк, 43 (в свои ворота), Игнатьев, 54.

Локомотив: Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус — Денисов, Крыховяк — Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Баринов, 77), Фарфан (Ротенберг, 90) — Смолов (Эдер, 88).

Галатасарай: Муслера — Линнес (Мариано, 89), Азиз, Озан, Нагатомо — Ндиайе (Инан, 68), Донк, Фернандо (Фегули, 59) — Оньекуру, Дердийок, Родригес.

Предупреждения: Чорлука, Фарфан — Азиз.

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