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Фонсека назвал цели Шахтера в зимнее трансферное окно

Фонсека назвал цели Шахтера в зимнее трансферное окно
15:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Паулу Фонсека озвучил две позиции, на которые Шахтер будет искать новых футболистов.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Хоффенхайма (3:2) поделился планами команды в ближайшее трансферное окно, а также рассказал о важности выхода в плей-офф турнира.

"Выход в плей-офф Лиги чемпионов был бы очень важен для Шахтера в финансовом плане. Это дало бы возможность уже в январе несколько перезагрузить команду на трансферном рынке.

Уже зимой нам может понадобиться левый полузащитник и правый защитник.

Мы потеряли важных игроков летом: Срна ушёл в "Кальяри", Фред отправился в "Манчестер Юнайтед", он был очень важным игроком. Бернард отправился в "Эвертон", но он скучает по команде. Факундо Феррейра отправился в "Бенфику". Конечно, есть разница между игроками "Шахтёра" и "Манчестер Сити". "Горожане" намного сильнее, и, по сравнению с прошлым годом, у игроков "Манчестера" еще больше опыта. Нам потребуется от двух до трех лет, чтобы вернуться к уровню предыдущего сезона", - цитирует португальца Kicker.

Напомним, 27 ноября Шахтер на выезде обыграл немецкий Хоффенхайм со счетом 3:2.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, Паулу Фонсека.
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