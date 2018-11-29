Атлетико - Монако: обзор матча (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Атлетико - Монако.

Мадридский клуб благодаря автоголу Бадьяшиля и точному попаданию Гризманна гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Монако, в свою очередь, покидает еврокубки. Вместе с Атлетико в следующий раунд ЛЧ из группы А пробилась Боруссия Д. Брюгге довольствуется выходом в следующий раунд Лиги Европы.

Атлетико - Монако 2:0

Голы: Б. Бадьяшиль, 2 (авт.), Гризманн, 24.

Атлетико: Облак — Ариас, Савич, Лукас, Луис — Коке (Витоло, 46), Партей, Родриго, Лемар (Калинич, 63) — Корреа (Сауль, 69), Гризманн.

Монако: Бенальо — Жемерсон, Раджи, Б. Бадьяшиль — Бьянкон, Тилеманс, Массенжо, Шадли (Диоп, 63) — Грансир, Силла (Фалькао, 55), Головин (Тюрам-Ульен, 63).

Предупреждения: Гризманн, Савич, Партей, Луис — Тилеманс.

На 82-й минуте был удален Стефан Савич (Атлетико) (повторное предупреждение).

На 84-ой минуте Радамель Фалькао не забил пенальти (промах).