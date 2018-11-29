Легенда Ливерпуля жестко раскритиковал Неймара

Новости спорта: Джейми Каррагер выразил мнение, что Неймара не запомнять, как большого игрока, если тот продолжит вести так себя на поле.

До сих пор не улеглись эмоции после матча 5-го тура Лиги чемпионов между ПСЖ и "Ливерпулем". Парижане в итоге взяли верх, однако встретили шквал критики со стороны причастных к судьбе "Ливерпуля" футбольных персон.

В частности, вслед за Клоппом, слово взял футбольный эксперт, бывший игрок мерсисайдцев Джейми Каррагер. Под "раздачу" англичанина попал Неймар, которому досталось за его манеру часто падать на газон.

"Это было очень неприятно, - цитирует экс-защитника издание Marca. - Неймар выглядел позорно. Если он продолжит заниматься этим на протяжении всей карьеры, то его не запомнят как большого игрока".

Каррагер добавил, что в целом к ПСЖ нет претензий, но тактику с задержками времени нужно исключить из арсенала. "ПСЖ – отличная команда с прекрасными игроками, но не нужно использовать эту тактику. Я не знаю, как они вернутся домой и будут смотреть в глаза родным, женам".

Добавим, что в 5-м туре Лиги чемпионов ПСЖ обыграл "Ливерпуль со счетом 2:1.