Скачать
Четверг, 29.11.2018
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Астана - Динамо 0:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Астана - Динамо 0:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Сегодня состоится матч Украина - Словения
Сегодня состоится матч Украина - Словения

Феноменальный гол Месси и другие моменты матча ПСВ - Барселона (Видео)

Феноменальный гол Месси и другие моменты матча ПСВ - Барселона (Видео)
17:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Смотреть видео голов и обзор матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов ПСВ - Барселона.

Барселона благодаря голам Месси и Пике выиграла группу B в Лиге чемпионов и лишила шансов ПСВ на еврокубковую весну.

ПСВ - Барселона 1:2

Голы: Де Йонг, 83 — Месси, 62, Пике, 70.

ПСВ: Зут — Думфрис, Виргевер, Швааб, Анхелиньо — Перейро (Мален, 72), Хендрикс (Гутьеррес, 72), Росарио — Бергвейн (Ромеро, 79), де Йонг, Лосано.

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс, Видаль — Дембеле (Д. Суарес, 80), Месси, Коутиньо (Малком, 70).

Предупреждения: Хендрикс, Гутьеррес, Де Йонг — Альба, Пике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол, Видео, ФК ПСВ, Новости футбола, ПСВ - Барселона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного
02 Лига чемпионов: результаты матчей 28 ноября
03 Астана - Динамо 0:1 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
04 Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
05 Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь