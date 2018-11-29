Феноменальный гол Месси и другие моменты матча ПСВ - Барселона (Видео)

Барселона благодаря голам Месси и Пике выиграла группу B в Лиге чемпионов и лишила шансов ПСВ на еврокубковую весну.
ПСВ - Барселона 1:2
Голы: Де Йонг, 83 — Месси, 62, Пике, 70.
ПСВ: Зут — Думфрис, Виргевер, Швааб, Анхелиньо — Перейро (Мален, 72), Хендрикс (Гутьеррес, 72), Росарио — Бергвейн (Ромеро, 79), де Йонг, Лосано.
Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс, Видаль — Дембеле (Д. Суарес, 80), Месси, Коутиньо (Малком, 70).
Предупреждения: Хендрикс, Гутьеррес, Де Йонг — Альба, Пике.