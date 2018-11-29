Дуляй: Матч с Хоффенхаймом получился очень ярким

Новости спорта: Сегодня ассистенту главного тренера "Шахтера" Игору Дуляю исполняется 39 лет

– Игор, поздравляем вас с днем рождения! Праздник встретили традиционно – на тренировочном поле?

– Спасибо за поздравление! Да, в этом плане день рождения у меня ничем не отличается от других дней в году. Обычно начинаю его на тренировке или готовясь к игре. Так было во время карьеры футболиста, так и сейчас – в роли тренера. Вот и сегодня уже успели провести занятие в Святошино, хорошо поработали.

– Вы говорили, что лучший подарок – победа. Получается, команда поздравила заранее?

– Да, сделали подарок, так сказать, наперед, за что ребятам большое спасибо. Благодаря этому я встречаю день рождения с прекрасным настроением и с улыбкой. Это была великолепная победа! И очень-очень важная.

– Сейчас многие называют матч "Шахтера" и "Хоффенхайма" одним из самых ярких за последние годы. А какие эмоции были у вас на тренерской скамье во время него?

– Вы знаете, игра воспринимается совсем по-другому на поле и на скамейке. Когда я был футболистом, то намного легче переживал такие поединки, а вот на тренерской позиции крайне сложно смотреть напряженные встречи. Эмоций было много, и они получились очень яркими. Конечно же, особенным моментом стал победный мяч Тайсона почти на последней минуте – это был невероятный адреналин! Здесь хочешь не хочешь, а радость просто рвется наружу. Потому и празднование гола получилось таким эмоциональным. Каждая игра важна, но эта победа была для нас во многом определяющей, ведь она позволила продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

– Впереди заключительный отрезок первой части сезона. С каким настроением команда готовится к нему?

– Матч с "Хоффенхаймом" получился очень ярким, но он уже прошел. Нам надо быть спокойными и готовиться к двум поединкам чемпионата Украины. Ведь для того, чтобы вновь испытать радость выступлений в Лиге чемпионов в следующем сезоне, надо выигрывать УПЛ, а потому важно сохранять концентрацию и серьезно подходить к каждому сопернику. Сначала все внимание на "Олимпик" и "Мариуполь", а только после будем думать о "Лионе".