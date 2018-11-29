Ворскла - Арсенал в Лиге Европы: где и когда смотреть

Новости спорта: Сегодня, 29 ноября, полтавская Ворскла в Киеве принимает лондонский Арсенал в 5-м туре Лиги Европы.

Лига Европы. 5-й тур

19:55 Ворскла - Арсенал. Стадион НСК Олимпийский, Киев.

Прямая онлайн трансляция матча Ворскла — Арсенал состоится на телеканале Футбол 1. Текстовую трансляцию можно будет читать на нашем сайте.

Также видео трансляцию в HD качестве можно посмотреть на платформе OLL.tv. Футбол 1 и Футбол 2 - единственные два футбольных телеканала, где можно матч Ворскла — Арсенал смотреть онлайн в Украине.

В России матч будет транслировать телеканал Матч! Футбол 1, начало в 20:45 по московскому времени.