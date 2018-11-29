Астана - Динамо: составы команд

Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд. Стартовый свисток прозвучит в 17:50 по киевскому времени.
Составы команд:
"Астана": 1. Эрич, 2. Рукавина, 44. Постников, 5. Аничич, 19. Зайнутдинов , 6. Кляйнхайслер, 18. Маевский, 20. Алмейда, 14. Томасов, 45. Муртазаев, 30. Кабананга.
Запасные: 35. Мокин, 7. Мужиков, 15. Бейсебеков, 27. Логвиненко, 32. Янга, 77. Шомко, 99. Щеткин.
"Динамо": 71. Бойко, 94. Кендзера, 26. Бурда, 44. Кадар, 16. Миколенко, 6. Че Че, 8. Шепелев, 15. Цыганков, 17. Сидклей, 10. Шапаренко, 7. Вербич.
Запасные: 1. Бущан, 5. Сидорчук, 9. Морозюк, 18. Андриевский, 19. Гармаш, 43. Русин, 99. Дуэлунд.