Скачать
Четверг, 29.11.2018
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Астана - Динамо 0:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Астана - Динамо 0:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Сегодня состоится матч Украина - Словения
Сегодня состоится матч Украина - Словения

Астана - Динамо: букмекеры не верят в победу киевлян

Астана - Динамо: букмекеры не верят в победу киевлян
17:23 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Котировки букмекеров перед матчем Астана - Динамо в Лиге Европы.

Динамо Киев 29 ноября сыграет на выезде с Астаной в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "бело-синих" с коэффициентом 3,75, а на команду из Казахстана – 2,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 2,5. Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Динамо можно поставить с коэффициентом 3,3, а на победу Астаны – 2,7.

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги Европы Астана – Динамо Киев состоится 29 ноября на стадионе Астана Арена. Стартовый свисток – в 17:50 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, ФК Астана, Астана - Динамо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного
02 Лига чемпионов: результаты матчей 28 ноября
03 Астана - Динамо 0:1 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
04 Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
05 Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь