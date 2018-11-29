Астана - Динамо: букмекеры не верят в победу киевлян

Новости спорта: Котировки букмекеров перед матчем Астана - Динамо в Лиге Европы.

Динамо Киев 29 ноября сыграет на выезде с Астаной в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "бело-синих" с коэффициентом 3,75, а на команду из Казахстана – 2,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 2,5. Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Динамо можно поставить с коэффициентом 3,3, а на победу Астаны – 2,7.

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги Европы Астана – Динамо Киев состоится 29 ноября на стадионе Астана Арена. Стартовый свисток – в 17:50 по киевскому времени.