Ворскла - Арсенал 0:3 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Новости спорта: 29 ноября в Киеве полтавская Ворскла примет лондонский Арсенал.

Ворскла 0:3 Арсенал

Голы: Смит-Роу 11', Рэмзи 27' (с пенальти), Уиллкок 41'

Предупреждение: Скляр 29'

41' - Гол! Уиллкок забивает! Уиллкок не сильно пробил с линии штрафной - Шуст не дотянулся.

39' - Опасно! Коломоец не воспользовался "подарком" от Смита-Роу - Чех поймал мяч.

36' - Замена у Ворсклы: Карека меняет Сапая.

33' - Нкетиа пробил неудачно из пределов чужой штрафной.

29' - Скляр нарушил правила.

27' - Рэмзи реализовал 11-метровый.

26' - Пенальти! Рэмзи сбили в штрафной Ворсклы. Нарушил правила Пердута.

23' - Шуст удачно играет на выходе.

18' - Рэмзи со штрафного пробил выше ворот.

15' - Кулач забежал в офсайд.

15' - Удар Кулача со средней дистанции блокирован.

11' - Гол! Смит-Роу завершил быструю атаку Канониров.

9' - Смит-Роу пробил из-за пределов штрафной - Шуст на месте.

6' - Опасно! Чеснаков пробил из-за пределов штрафной - Чех со второй попытки поймал мяч.

3' - Опасно! После остроумного розыгрыша штрафного Коломоец из убойной позиции пробил выше ворот.

1' - Чех уже в игре на 16-й секунде встречи. Поймал мяч вратарь после навеса с правого фланга.

Матч начался!

Сегодня, 29 ноября, Ворскла проведет матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы против Арсенала. Игра состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", начало встречи в 19:55 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал "Футбол 1", "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Составы команд:

"Ворскла": Шуст, Пердута, Скляр, Кулач, Шарпар, Чеснаков, Сапай, Коломоец, Даллку, Артур, Ребенок.

Запасные: Ткаченко, Сергийчук, Мысык, Карека, Чижов, Сакив, Кане

"Арсенал": Чех, Эльнени, Рэмзи, Лихтштайнер, Мэйтлэнд-Найлс, Холдинг, Дженкинсон, Гендузи, Нкетиа, Смит-Роу, Д. Уиллкок.

Запасные: Мартинес, Мхитарян, Гилмор, Медли, Осей-Туту, Джон-Джулс, Сака.

Напомним, Ворскла и Арсенал выступают в группе Е вместе со Спортингом и Карабахом. По итогам 4-х туров лидирует Арсенал (10 очков), за ним расположился Спортинг (7 очков). Ворскла и Карабах набрали по 3 балла. Матч Карабах - Спортинг пройдет параллельно киевскому поединку.