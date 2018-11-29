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Динамо обыграло Астану и выиграло группу в Лиге Европы

Динамо обыграло Астану и выиграло группу в Лиге Европы
19:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Динамо в гостях обыграло Астану, однако игра киевлян оставляет желать лучшего.

В Астане на "Астана Арене" завершился матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы Астана - Динамо. Итоговый счет 0:1 в пользу гостей. Эта победа позволила Динамо досрочно выиграть группу К и пробиться в следующий раунд Лиги Европы.

Астана 0:1 Динамо

Гол: Вербич 29'

Предупреждения: Постников 32', Кляйнхайслер 87' - Че Че 90', Гармаш 90+3'

Единственный гол в противостоянии был забит в середине первого тайма. На 29-й минуте поединка Цыганков красивейшей передачей пяткой нашел в чужой штрафной Вербича и словенский форвард киевлян пробил прямо в угол ворот. Казахи владели преимуществом с первой по 90-ю минуту встречи, не реализовав несколько сумасшедших моментов. На 81-й минуте матча мяч после удара Рукавины и сейва Бойко даже попал в перекладину. В итоге киевляне добыли важнейшую победу и последняя игра против Яблонеца будет нести чисто формальный характер.

Видео гола Вербича:

Составы команд:

"Астана": 1. Эрич, 2. Рукавина, 44. Постников, 5. Аничич, 19. Зайнутдинов (Шомко 75'), 6. Кляйнхайслер, 18. Маевский, 20. Алмейда (Мужиков 58'), 14. Томасов, 45. Муртазаев, 30. Кабананга (Янга 62').

"Динамо": 71. Бойко, 94. Кендзера, 26. Бурда, 44. Кадар, 16. Миколенко, 6. Че Че, 8. Шепелев, 15. Цыганков (Морозюк 84'), 17. Сидклей, 10. Шапаренко (Гармаш 64'), 7. Вербич (Сидорчук 76').

В 6-м туре Динамо дома встретится с Яблонецем. Матч состоится 13 декабря.

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