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"Евровесне быть": тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)

&quot;Евровесне быть&quot;: тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)
22:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Смотреть видео гола и обзор матча Лиги Европы Астана - Динамо.

Динамо на выезде добыло тяжелейшую победу над Астаной в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы. Этот успех позволил подопечным Александра Хацкевича досрочно выиграть свою группу и выйти вследующую стадию турнира. Теперь заключительный матч групповой стадии против Яблонеца станет для киевлян формальным.

Астана 0:1 Динамо

Гол: Вербич 29'

Предупреждения: Постников 32', Кляйнхайслер 87' - Че Че 90', Гармаш 90+3'

Составы команд:

"Астана": Эрич, Рукавина, Постников, Аничич, Зайнутдинов (Шомко 75'), Кляйнхайслер, Маевский, Алмейда (Мужиков 58'), Томасов, Муртазаев, Кабананга (Янга 62').

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Че Че, Шепелев, Цыганков (Морозюк 84'), Сидклей, Шапаренко (Гармаш 64'), Вербич (Сидорчук 76').

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