"Евровесне быть": тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео гола и обзор матча Лиги Европы Астана - Динамо.

Динамо на выезде добыло тяжелейшую победу над Астаной в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы. Этот успех позволил подопечным Александра Хацкевича досрочно выиграть свою группу и выйти вследующую стадию турнира. Теперь заключительный матч групповой стадии против Яблонеца станет для киевлян формальным.

Астана 0:1 Динамо

Гол: Вербич 29'

Предупреждения: Постников 32', Кляйнхайслер 87' - Че Че 90', Гармаш 90+3'

Составы команд:

"Астана": Эрич, Рукавина, Постников, Аничич, Зайнутдинов (Шомко 75'), Кляйнхайслер, Маевский, Алмейда (Мужиков 58'), Томасов, Муртазаев, Кабананга (Янга 62').

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Че Че, Шепелев, Цыганков (Морозюк 84'), Сидклей, Шапаренко (Гармаш 64'), Вербич (Сидорчук 76').