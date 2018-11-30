Сачко: У Полтавы забрали праздник

Новости спорта: Василий Сачко считает, что перенос матча из Полтавы в Киев сбил настрой команды на игру.

Главный тренер Ворсклы прокомментировал исход матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против лондонского Арсенала.

“Мы готовились к этому матчу, наши руководители до конца боролись, чтобы игра состоялась в Полтаве. Это было бы историческое событие для города, а в итоге у нас забрали праздник.

Ребята настраивались, мы вчера очень поздно добирались автобусом в Киев, пытались настроить их на игру, вычеркнуть все, что происходит, сосредоточиться на матче. Наверное, не все получилось, может, я где-то не достучался до команды.

Мы не должны забывать, что играли против одной из лучших команд в Европе. Конечно, хотелось показать более качественную игру, забить гол, выиграть. Однако сложившаяся ситуация очень сильно на всех повлияла”,- заявил Сачко после матча.

Напомним, что после этого поражения Ворскла потеряла шансы на выход в плей-ооф Лиги Европы.