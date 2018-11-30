Скачать
Пятница, 30.11.2018
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
&quot;Евровесне быть&quot;: тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)
"Евровесне быть": тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)
Ворскла проиграла Арсеналу и попрощалась с Лигой Европы
Ворскла проиграла Арсеналу и попрощалась с Лигой Европы

Сачко: У Полтавы забрали праздник

Сачко: У Полтавы забрали праздник
01:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Василий Сачко считает, что перенос матча из Полтавы в Киев сбил настрой команды на игру.

Главный тренер Ворсклы прокомментировал исход матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против лондонского Арсенала.

“Мы готовились к этому матчу, наши руководители до конца боролись, чтобы игра состоялась в Полтаве. Это было бы историческое событие для города, а в итоге у нас забрали праздник.

Ребята настраивались, мы вчера очень поздно добирались автобусом в Киев, пытались настроить их на игру, вычеркнуть все, что происходит, сосредоточиться на матче. Наверное, не все получилось, может, я где-то не достучался до команды.

Мы не должны забывать, что играли против одной из лучших команд в Европе. Конечно, хотелось показать более качественную игру, забить гол, выиграть. Однако сложившаяся ситуация очень сильно на всех повлияла”,- заявил Сачко после матча.

Напомним, что после этого поражения Ворскла потеряла шансы на выход в плей-ооф Лиги Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Ворскла, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо обыграло Астану и выиграло группу в Лиге Европы
02 Ворскла - Арсенал 0:3 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
03 "Евровесне быть": тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)
04 Опасаются военного положения: сборная Португалии не поедет в Украину
05 Ворскла проиграла Арсеналу и попрощалась с Лигой Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь