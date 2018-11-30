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Определились 16 участников плей-офф Лиги Европы

Определились 16 участников плей-офф Лиги Европы
05:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: За тур до окончания группового этапа Лиги Европы определились 16 участников 1/16 финала турнира.

Путёвку в весеннюю стадию ранее завоевали: «Байер» (Германия), «Цюрих» (Швейцария), «Динамо» З (Хорватия), «Арсенал» (Англия), «Челси» (Англия), «Айнтрахт» (Германия) и «Лацио» (Италия).

В четверг, после окончания матчей пятого тура группового этапа, к ним присоединились «Динамо» Киев, «Зенит», «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спортинг» (Португалия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) и .

Также ранее стали известны три представителя Лиги чемпионов, которые после 5-го тура группового этапа гарантировали себе место в весенней части Лиги Европы — «Брюгге» (Бельгия), «Бенфика» (Португалия) и «Валенсия» (Испания). Таким образом, осталось определить ещё 16 участников 1/16 финала ЛЕ.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Ворскла, Футбол, Новости футбола.
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