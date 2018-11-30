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"В футболе без удачи не бывает": Хацкевич о победе над Астаной

&quot;В футболе без удачи не бывает&quot;: Хацкевич о победе над Астаной
08:30 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Пресс-конференция главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича после выездного матча с "Астаной" (0:1).

- Хватит ли нынешнего кадрового резерва на весну?

- Конечно, есть кадровые проблемы, но до декабря нам не усилиться. При этом одну задачу с этими ребятами мы решили досрочно, как бы этот турнир не начинался тяжело для нас. С этим поздравляю всю команду и наших болельщиков.

- После первой игры вы говорили, что "Динамо" потеряло два очка. Можно ли сказать, что "Астана" потеряла три?

- По моментам "Астана" превзошла нас, но в футболе без удачи не бывает. Обе команды хотели выиграть, но удалось это нам. На самом деле, очень приятно победить, ведь длительный перелет и искусственное поле играют большую роль. Из-за необычного газона у нас было много ошибок при переходе из обороны в атаку, но самое главное, что на поле была дисциплина и порядок.

- Что было лучше – атака "Астаны" или оборона "Динамо"?

- Наша команда – вся команда, а не только защитники – сыграла в обороне не без ошибок, но "на ноль", а впереди мы реализовали свой момент.

- Вы дважды обыграли "Ренн". Можно ли сказать, что "Астана" сильнее французов?

- Насчет шней игры, то сыграл свою роль фактор своего поля и поддержки болельщиков. Но если "Астана" продемонстрирует такое же желание в матче с "Ренном", то обязательно решит свою задачу.

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Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола, ФК Астана, Лиги Европы.
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