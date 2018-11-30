Бойко посвятил победу над Астаной своему отцу

Новости спорта: Голкипер "Динамо" Денис Бойко прокомментировал победу над "Астаной" (0:1).

- Самое главное, что нам удалось победить. Все остальное не имеет значения. Мы заняли первое место в группе и выполнили задание, которое было поставлено перед нами.

- "Астана" имела намного больше моментов, чем "Динамо". Закономерен ли итоговый результат?

- Счет на табло. Нет разницы, закономерный он или нет.

- Трудно ли было приспособиться к газону?

- Конечно, очень непривычно было играть. Первые минут 15-20 ребята адаптировались к полю. Несмотря на то, что вчера мы провели тренировку на нем, оно было другим. Возможно, сказалось то, что его полили, поэтому мяч быстро скользил. Бесспорно, футболисты "Астаны" более приспособлены к нему, ведь они на нем и тренируются, и постоянно играют.

- Вы были злыми на защитников, которые давали так много бить по воротам игрокам "Астаны". Говорили ли им что-то в перерыве?

- Больше говорили тренеры, в том числе и защитникам. Очень трудно настроиться на такой матч, но тренеры давали правильные установки перед матчем и во время него, что помогло одержать победу.

- Как поздравили Вербича с Днем рождения?

- Сделали небольшой "коридор" для него, у нас дружный коллектив. А о подарке пусть он сам расскажет вам. Кстати, о Дне рождения... Моему папе завтра исполняется 63 года, и эту победу я посвящаю ему.