Вербич расхвалил ассист Цыганкова в матче Астана - Динамо

Новости спорта: Словенский вингер Динамо Беньямин Вербич рассказал о вчерашней игре и об адаптации на позиции центрфорварда.

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич поделился мнением о победе "бело-синих" над "Астаной" (1:0) в 5-м туре Лиги Европы.Словенца цитирует пресс-служба столичного клуба.

"Конечно, тяжело, мы допустили много технических ошибок, которых не было бы на натуральном газоне. Было непросто действовать и против "Астаны". Ведь для них этот газон был привычным.

Игра на позиции форварда? Уже легче, ведь имею больше моментов, и мне это нравится, но, как говорил ранее, моя основная позиция – на фланге.

Голевой пас Цыганкова? Это был невероятный ассист! Что-то подобное Виктор делал в домашнем матче против "Десны". На этот раз я таки забил с его передачи. Витя – отличный игрок, он видит варианты для атаки, возможности и перспективу, которые не видят другие. И сегодня он лишний раз доказал, что является футболистом высокого уровня и качества.

"Астана" хорошо знает этот газон, покрытие, также соперник удивил нас высоким прессингом, а мы, как я уже говорил, допустили много технических ошибок в первом тайме. После перерыва мы немного опустились назад, поскольку хотели сохранить счет и не пропустить. В результате, получили три очка и находимся на первом месте в группе".