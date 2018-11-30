Экс-игрок Динамо среди лучших в 5-м туре Лиги Европы

Новости спорта: Джермейн Ленс претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы.

Накануне завершились все матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы. УЕФА назвал четверку лучших игроков прошедших матчей.

В их число вошел бывший игрок киевского Динамо Джермейн Ленс, который помог Бешикташу вырвать победу в матче против Сарпсборга, в котором турки проигрывали со счетом 0:2. Ленс сумел отметиться двумя голами и результативной передачей.

Также на награду лучшему будут претендовать форвард Челси Оливье Жиру, нанесший по воротам ПАОКа всего два удара, но оба реализовавший, и хавбек Милана Хакан Чалханоглу, на счету которого один гол в матче с Дюделанжем. Четвертым претендентов является Бруно Фернандес из Спортинга — два гола в ворота Карабаха.