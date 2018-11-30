Скачать
Пятница, 30.11.2018
Украина сохранила 9-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА
Украина сохранила 9-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА
Лисенок Лесик - талисман II Европейских игр 2019
Лисенок Лесик - талисман II Европейских игр 2019
&quot;В футболе без удачи не бывает&quot;: Хацкевич о победе над Астаной
"В футболе без удачи не бывает": Хацкевич о победе над Астаной
Арсенал растоптал еврокубковые надежды Ворсклы (Видео)
Арсенал растоптал еврокубковые надежды Ворсклы (Видео)

Экс-игрок Динамо среди лучших в 5-м туре Лиги Европы

Экс-игрок Динамо среди лучших в 5-м туре Лиги Европы
13:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Джермейн Ленс претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы.

Накануне завершились все матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы. УЕФА назвал четверку лучших игроков прошедших матчей.

В их число вошел бывший игрок киевского Динамо Джермейн Ленс, который помог Бешикташу вырвать победу в матче против Сарпсборга, в котором турки проигрывали со счетом 0:2. Ленс сумел отметиться двумя голами и результативной передачей.

Также на награду лучшему будут претендовать форвард Челси Оливье Жиру, нанесший по воротам ПАОКа всего два удара, но оба реализовавший, и хавбек Милана Хакан Чалханоглу, на счету которого один гол в матче с Дюделанжем. Четвертым претендентов является Бруно Фернандес из Спортинга — два гола в ворота Карабаха.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, ФК Динамо К, Джермейн Ленс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отца экс-игрока Динамо и сборной Украины нашли мертвым
02 Определились 16 участников плей-офф Лиги Европы
03 Сачко: У Полтавы забрали праздник
04 "Евровесне быть": тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)
05 Динамо обыграло Астану и выиграло группу в Лиге Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь