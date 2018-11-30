Экс-игрок Динамо среди лучших в 5-м туре Лиги Европы

Накануне завершились все матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы. УЕФА назвал четверку лучших игроков прошедших матчей.
В их число вошел бывший игрок киевского Динамо Джермейн Ленс, который помог Бешикташу вырвать победу в матче против Сарпсборга, в котором турки проигрывали со счетом 0:2. Ленс сумел отметиться двумя голами и результативной передачей.
#UEL Daily Fantasy Top Scorers
15 | @jeremainlens - @Besiktas
12 | @jkeey4 - @girondins
11 | Bruno Fernandes - @Sporting_CP @Kia_Motors #UEL pic.twitter.com/dYoFSTRssD
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 30 ноября 2018 г.
Также на награду лучшему будут претендовать форвард Челси Оливье Жиру, нанесший по воротам ПАОКа всего два удара, но оба реализовавший, и хавбек Милана Хакан Чалханоглу, на счету которого один гол в матче с Дюделанжем. Четвертым претендентов является Бруно Фернандес из Спортинга — два гола в ворота Карабаха.