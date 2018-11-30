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Умер легендарный защитник Динамо Виктор Матвиенко

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Умер легендарный защитник Динамо Виктор Матвиенко
11:22 Сегодня Телеграф ФК Динамо Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: В четверг, 29 ноября, в возрасте 70 лет из жизни ушел прославленный футболист Виктор Матвиенко.

"Перестало биться сердце доброго, честного, порядочного, искреннего и замечательного человека и настоящего друга. ФК "Динамо" Киев выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Виктора Антоновича, всем болельщикам нашего клуба. Вечная память. Пусть земля будет пухом…", - говорится в сообщении на официальном сайте Динамо.

Виктор Антонович родился 1948 году в Запорожье. Как и многие другие ребята в его возрасте, Виктор пришел в футбол не сразу. Помимо "спорта миллионов", он также занимался, при чем не безуспешно, спортивной гимнастикой. Выбор в пользу футбола же был сделан в 12 лет.

Целеустремленность будущего защитника "Динамо" не осталась незамеченной в родном городе. Выступая за команду мастеров Запорожья, Матвиенко попал "на карандаш" к Михаилу Коману, а еще через какое-то время уже оказался в Киеве.

Несмотря на достаточно быстрый взлет в карьере, с первого раза заиграть в "Динамо" ему не удалось и, отыграв всего пару матчей за "дубль", Виктор Антонович вернулся домой и… отправился в армию, где на два года был зачислен в состав одесского СКА.

Киевляне продолжали следить за перспективным футболистом и, когда тот покинул ряды советской армии и вернулся в родное Запорожье, приложили максимум усилий, чтобы заполучить Матвиенко.

За первую команду "Динамо" Виктор Антонович дебютировал в 1970 году, но застолбить за собой место в основном составе сумел только через год. С тех пор и на семь сезонов вперед представить себе оборону "бело-синих" без Матвиенко, которого болельщики ласково называли "Мотя", не представлялось возможным. Кроме того, он был одним из тех, кто ковал европейскую славу "Динамо" в 1975 году – сезоне, когда киевлянам удалось выиграть свои первые евротрофеи.

Разумеется, достаточно быстро на него обратили внимание и в национальной сборной СССР, за которую он провел больше двух десятков поединков.

Карьеру игрока он завершил достаточно рано – в 30 лет. После "Динамо" Виктор Антонович провел сезон за "Днепр". Несмотря на наличие предложений от других клубов, в том числе и из Москвы, переезжать куда-либо он не собирался.

Перейдя на тренерскую работу, Матвиенко работал польской "Орлентой" и молдавским "Тылигулом", а в Украине – с ровенским "Авангардом", хмельницким "Подольем", черновицкой "Буковиной" и "Торпедо" из родного Запорожья.

Всего, в качестве игрока, он четырежды становился чемпионом СССР и трижды – серебряным призером. Также, вместе с "Динамо", выигрывал Кубок СССР, Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА. Со сборной СССР – серебряные медали Евро-1972 и бронзовые на Олимпиаде-1976.

Среди индивидуальных наград – Мастер спорта международного класса и Заслуженный мастер спорта, 5 раз попадал в списки лучших игроков чемпионата СССР, а также награжден орденом "За заслуги" III и II степеней.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виктор Матвиенко.
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