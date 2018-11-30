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Кариус продолжает чудить за Бешикташ: Сарпсборг забил 2 гола за 6 минут

Кариус продолжает чудить за Бешикташ: Сарпсборг забил 2 гола за 6 минут
11:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Лорис Кариус пропустил два гола от норвежского Сарпсборга за первые 6 минут.

Вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус, права на которого принадлежат "Ливерпулю", снова дал повод говорить о своей не самой высокой квалификации.

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В поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы против норвежского "Сарпсборга" (3:2) немецкий кипер дважды доставал мяч из ворот после своих же ошибок. Сначала он неудачно пытался сыграть на выходе, а потом опрометчиво вышел из ворот и был переброшен аккуратным ударом метров с 35-и.

К счастью для "Бешикташа" палочкой-выручалочкой для них в этот вечер стал бывший динамовец Джермейн Ленс, который забил победный гол в компенсированное время второго тайма, сделав дубль.

Перед последним туром все команды группы I претендуют на выход в плей-офф.

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Ливерпуль, Бешикташ, Лорис Кариус, Сарпсборг.
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