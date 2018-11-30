Украина сохранила 9-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА

Новости спорта: Таблица коэффициентов УЕФА по итогам матчей 29 ноября.

Завершилась очередная еврокубковая неделя. Украинские клубы сыграли свои матчи на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во вторник, 28 ноября, Шахтер на последних минутах обыграл Хоффенхайм и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В четверг Динамо в гостях обыграло Астану и досрочно пробилось в следующий раунд Лиги Европы.

В другом матче четверга полтавская Ворскла не сумела дать отпор лондонскому Арсеналу.

По итогам еврокубковой недели Украина добавила 4 очка в таблицу коэффициентов УЕФА, копилка ассоциации пополнилась на 0,8 балла. Несмотря на 2 победы на этой неделе разрыв между Украиной и Бельгией в рейтинге ассоциаций УЕФА увеличился. Бельгия усилиями Стандарда, Андерлехта, Брюгге и Генка получила 1 балл в рейтинге УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА:

# Ассоциация 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Сума Клуби 1 Испания 20.214 23.928 20.142 19.714 12.285 96.283 7/7 2 Англия 13.571 14.250 14.928 20.071 10.214 73.034 6/7 3 Италия 19.000 11.500 14.250 17.333 9.928 72.011 6/7 4 Германия 15.857 16.428 14.571 9.857 11.642 68.355 7/7 5 Франция 10.916 11.083 14.416 11.500 6.416 54.331 6/6 6 Россия 9.666 11.500 9.200 12.600 6.416 49.382 5/6 7 Португалия 9.083 10.500 8.083 9.666 7.300 44.632 3/5 8 Бельгия 9.600 7.400 12.500 2.600 6.200 38.300 4/5 9 Украина 10.000 9.800 5.500 8.000 4.600 37.900 3/5 10 Турция 6.000 6.600 9.700 6.800 4.700 33.800 4/5 11 Нидерланды 6.083 5.750 9.100 2.900 6.400 30.233 2/5 12 Австрия 4.125 3.800 7.375 9.750 4.600 29.650 2/5 13 Дания 2.900 5.500 8.500 5.250 4.875 27.025 1/4 14 Греция 6.200 5.400 5.800 5.100 4.500 27.000 3/5 15 Швейцария 6.900 5.300 4.300 6.500 3.300 26.300 2/5

11-12 декабря состоятся заключительные матчи групповой стадии Лиги чемпионов. 13 декабря пройдет 6-й тур Лиги Европы.