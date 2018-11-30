ФИФА ограничивает количество арендованных футболистов

Новости спорта: ФИФА в ближайшее время ограничит число отдаваемых в аренду игроков.

ФИФА уже приняла решение о сокращении количества отдаваемых в аренду футболистов до 6 или 8, сообщает The Times.

В ближайшее время об этом будет объявлено официально, а изменения вступят в силу с сезона-2020/21.

Также будет ограничено количество арендных сделок между двумя клубами до двух в течение одного сезона.

Ранее группа экспертов, состоявшая из представителей клубов, лиг, национальных ассоциаций и игроков поддержала предложения по реформированию системы трансферов.

ФИФА считает, что нынешняя система мешает развитию молодых футболистов. Например, неназванный клуб с 2011 по 2017 год отдал в аренду 146 футболистов.

В основном этим пренебрегают европейские клубы, которые подписывают множество талантов со всего мира лишь с целью их дальнейшей перепродажи.