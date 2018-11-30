Команда недели в Лиге Европы УЕФА: снова без украинцев

Новости спорта: В Лиге Европы выбрали символическую сборную 5-го тура турнира.

После матчей пятого игрового дня УЕФА составил символическую сборную прошедшего тура Лиги Европы.

К сожалению, на этот раз в ней не оказалось украинских футболистов или представителей наших команд: "Динамо" и тем более "Ворсклы". Из "старых знакомых" можно отметить хавбека Джермейна Ленса, который оформил дубль в ворота норвежского "Сарпсборга 08". Также в Команду недели попал игрок лондонского "Арсенала" Эмиль Смит-Роу - он открыл счет в противостоянии с "Ворсклой".

Добавим, что продолжается голосование за звание лучшего игрока недели. На награду претендуют Хакан Чалханоглу из "Милана", Оливье Жиру из "Челси", Бруну Фернандеш из "Спортинга" Лиссабон и Джермейн Ленс из "Бешикташа".