Футбол. Расписание матчей 30 ноября

Не успели прогреметь баталии в Лиге чемпионов и Лиге Европы как уже в пятницу, 30 ноября, возобновляются игры в топ-чемпионатах Европы. В АПЛ Кардифф сегодня примет Вулверхэмптон, в чемпионате Германии Фортуна встретится с Майнцом, в чемпионате Испании Райо Вальекано примет Эйбар, который в прошлом туре уничтожил Реал. Кроме того, сегодня состоится один матч чемпионата Франции: Сент-Этьен проведет домашний матч против Нанта.
Расписание матчей 30 ноября
АПЛ, 14-й тур
22:00 Кардифф - Вулверхэмптон
Бундеслига, 13-й тур
21:30 Фортуна Дюссельдорф - Майнц
Примера, 14-й тур
22:00 Райо Вальекано - Эйбар
Лига 1, 15-й тур
21:45 Сент-Этьен - Нант