Футбол. Расписание матчей 30 ноября

Новости спорта: 30 ноября стартуют новые туры в АПЛ, Буундеслиге, Примере и Лиге 1.

Не успели прогреметь баталии в Лиге чемпионов и Лиге Европы как уже в пятницу, 30 ноября, возобновляются игры в топ-чемпионатах Европы. В АПЛ Кардифф сегодня примет Вулверхэмптон, в чемпионате Германии Фортуна встретится с Майнцом, в чемпионате Испании Райо Вальекано примет Эйбар, который в прошлом туре уничтожил Реал. Кроме того, сегодня состоится один матч чемпионата Франции: Сент-Этьен проведет домашний матч против Нанта.

Расписание матчей 30 ноября

АПЛ, 14-й тур

22:00 Кардифф - Вулверхэмптон

Бундеслига, 13-й тур

21:30 Фортуна Дюссельдорф - Майнц

Примера, 14-й тур

22:00 Райо Вальекано - Эйбар

Лига 1, 15-й тур

21:45 Сент-Этьен - Нант