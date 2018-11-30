Президент ФФУ Павелко чист перед Генпрокуратурой

Новости спорта: У президента ФФУ Андрея Павелко заявили, что ГПУ не открывала против него дел.

У Генеральной прокуратуры Украины нет криминальных производств против президента ФФУ Андрея Павелко, заявили в эфире Футбол NEWS.

Это стало известно после получения ответа от ГПУ на запрос от адвоката Дениса Сидоренко.

Президент ФФУ не фигурирует в качестве обвиняемого или подозреваемого в едином реестре досудебных расследований.

Нет претензий к Павелко и у НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции). Проверка его декларации за 2015-2017 года приостановлена.

Напомним, недавно состоялась пресс-конференция журналиста Артема Франкова, на которой тот собирался доложить о коррупционных схемах Андрея Павелко, но неизвестные сорвали выступления и облили Франкова кефиром.