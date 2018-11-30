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Следующий матч Семеду будет стоить Барселоне €5 млн

Следующий матч Семеду будет стоить Барселоне €5 млн
14:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В воскресенье Барселона с большой долей вероятности будет вынуждена заплатить 5 миллионов евро португальскому гранду.

Барселона в воскресенье в рамках 14-го тура сыграет Вильярреалом, а для Нелсона Семеду этот матч может быть 50-м в сине-гранатовой футболке, что будет стоить руководству каталонского клуба кругленькую сумму.

А все дело в том, что в контракте Семеду предусмотрена компенсация в размере 5 млн евро (5, 094, 965) для его бывшего клуба. Боссы Барселоны обязаны платить португальской Бенфике за каждые 50 матчей Семеду по 5 миллионов евро. Стоит отметить, что такая опция будет действовать до первого переподписания контракта.

Нельсон Семеду с 49-ю матчами в активе за Барселону готовится к воскресной игре, а Бенфика в ожидании первых перечислений за продуктивность игрока.

В составе португальского гранда Семеду дважды выиграл чемпионат Португалии и по разу Кубок страны, Кубок португальской лиги и Суперкубок Португалии. Нельсон в возрасте 25 лет успел 8 раз сыграть за национальную сборную Португалии. Семеду перешел в Барселону за 30 миллионов евро летом 2017 года.

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Барселона, Ла Лига, Вильярреал, Нелсон Семеду.
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