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Главный конкурент Лунина вернулся в общую группу Легасена

Главный конкурент Лунина вернулся в общую группу Легасена
20:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Основной вратарь "Леганеса" Иван Куэльяр залечил травму и вернулся в обойму.

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" – "Леганес", который состоится в субботу, 1 декабря (начало – 17:15 по киевскому времени), в воротах гостей вновь может сыграть основной вратарь команды – 34-летний Иван Куэльяр. Испанская Mundo Deportivo сообщила, что на открытой тренировке "Леганеса" его первый номер работал в общей группе.

Эта новость наверняка обрадовала главного тренера команды Маурисио Пеллегрино, который открыто признавал, что делает ставку именно на Куэльяра, но огорчила 19-летнего украинца Андрея Лунина. Долгое время он сидел в запасе "Леганеса", хотя "Реал" отдал его соседям в аренду для обретения игровой практики. В октябре Лунин дебютировал в Кубке Испании, а перед отъездом в сборную Украины, в игре с "Жироной", заменил Кульяра, который получил травму, в чемпионате Испании.

Неделю назад с "Алавесом" украинец провел первый полноценный поединок в Ла Лиге и сохранил ворота на замке. Хотя Лунин и вызвал гнев болельщиков "Леганеса" финтами (видео) на линии штрафной, которые едва не привели к глупому голу.

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Футбол, Новости футбола, ФК Леганес, Андрей Лунин, Иван Куэльяр.
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