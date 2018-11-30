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Месси скрывает проблемы Вальверде в Барселоне

Месси скрывает проблемы Вальверде в Барселоне
15:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Барселоне и Эрнесто Вальверде повезло, что в его распоряжении есть Лионель Месси - игрок со сверхчеловеческими качествами.

В распоряжении главного тренера Барселоны есть невероятный игрок, который способен в одиночку обыграть несколько соперников и решить исход матча, но это не должно вводить в заблуждение Эрнесто Вальверде касательно проблем его команды.

Исследование провело издание Marca.

Нельзя отрицать, что Барселона продолжает доминировать на футбольном поле, но важно при этом учитывать, что каталонский клуб стал более уязвимым после потери мяча. Голкипер команды Марк-Андре тер Стеген призван все чаще спасать свои ворота.

Движение мяча в матче с ПСВ

Согласно схеме игры Барселоны в матче с ПСВ, Иван Ракитич играл ближе к Серхиу Бускетсу, а Филипп Коутиньо располагался выше, заставив команду возвращаться.

По краям Хорди Альба играет достаточно высоко, но Сержи Роберто и Нельсон Семедо не успели выдвинуться в атаку справа.

Каталонский клуб страдает от отсутствия ротации, и судя по всему Вальверде находится в положении, когда приходится вносить больше правок в стартовый состав, чем раньше. Однако тренер Барселоны в победном матче с ПСВ все же не стал вносить значительных изменений.

Вальверде заменил Дембеле, но так и не решился заменить лидеров Ракитича и Бускетса, которые нуждались в отдыхе.

Барселона выиграла группу в Лиге чемпионов и неплохо идет в Ла Лиге, но тренерскому штабу необходимо задуматься над искоренением проблем прошлого сезона, когда команда Вальверде за счет общей усталости не смогла обыграть Ювентус в ЛЧ и финишировала второй в Ла Лиге.

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ПСВ, Барселона, Лионель Месси, Ла Лига, Эрнесто Вальверде.
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