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"Хорошо, что сыграли в Киеве": Лихтштайнер - о матче против Ворсклы в ЛЕ

&quot;Хорошо, что сыграли в Киеве&quot;: Лихтштайнер - о матче против Ворсклы в ЛЕ
21:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Швейцарский защитник Арсенала Cтефан Лихтштайнер прокомментировал разгромную победу над полтавской Ворсклой.

Основной защитник лондонского Арсенала Cтефан Лихтштайнер подвел итоги матча против полтавской Ворсклы в рамках Лиги Европы и похвалил молодых исполнителей "канониров":

«Думаю, мы провели очень хороший матч. Я горжусь этой молодой командой. Мы играли хорошо, поэтому игра и оказалась для нас простой.

Для нас перенос матча в Киев не был проблемой, напротив, так даже лучше, ведь мы потратили на дорогу лишь три часа в самолете. В противном случае нам пришлось бы провести еще два часа в автобусе. Так что для нас так лучше».

Напомним, Арсенал разгромил Ворсклу на НСК Олимпийском и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места.

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Ворскла, Футбол, Новости футбола.
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