Скачать
Пятница, 30.11.2018
Украина сохранила 9-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА
Украина сохранила 9-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА
Лисенок Лесик - талисман II Европейских игр 2019
Лисенок Лесик - талисман II Европейских игр 2019
&quot;В футболе без удачи не бывает&quot;: Хацкевич о победе над Астаной
"В футболе без удачи не бывает": Хацкевич о победе над Астаной
Арсенал растоптал еврокубковые надежды Ворсклы (Видео)
Арсенал растоптал еврокубковые надежды Ворсклы (Видео)

Гройзный признался, что тренирует Арсенал без контракта

Гройзный признался, что тренирует Арсенал без контракта
17:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта: Недавно назначенный главным тренером киевского Арсенала рассказал на каких основаниях работает в клубе.

Главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный признался, что не имеет контракта с киевским клубом.

"У меня нет контракта с Арсеналом-Киев. Я работаю на основе джентльменского соглашения. Меня попросили помочь клубу в течение двух месяцев, которые заканчиваются в эту пятницу, 30 ноября.

Если ничего не изменится, я имею право сообщить руководителям о том, что текущее состояние дел меня не устраивает. Или мы его меняем, или принимаем соответствующее решение.

Параллельно мне бы очень хотелось, чтобы болельщики Арсенала с пониманием относились к тому, что происходит. И не бросали камни в огород тренеров и игроков", – цитирует Грозного Sport-Express.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЛ, Вячеслав Грозный, Арсенал Киев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отца экс-игрока Динамо и сборной Украины нашли мертвым
02 Определились 16 участников плей-офф Лиги Европы
03 Футбол. Расписание матчей 30 ноября
04 Сачко: У Полтавы забрали праздник
05 "Евровесне быть": тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь