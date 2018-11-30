Гройзный признался, что тренирует Арсенал без контракта

Новости спорта: Недавно назначенный главным тренером киевского Арсенала рассказал на каких основаниях работает в клубе.

Главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный признался, что не имеет контракта с киевским клубом.

"У меня нет контракта с Арсеналом-Киев. Я работаю на основе джентльменского соглашения. Меня попросили помочь клубу в течение двух месяцев, которые заканчиваются в эту пятницу, 30 ноября.

Если ничего не изменится, я имею право сообщить руководителям о том, что текущее состояние дел меня не устраивает. Или мы его меняем, или принимаем соответствующее решение.

Параллельно мне бы очень хотелось, чтобы болельщики Арсенала с пониманием относились к тому, что происходит. И не бросали камни в огород тренеров и игроков", – цитирует Грозного Sport-Express.