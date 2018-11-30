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ПСЖ и Реал поборются за талантливого воспитанника Ман Сити

ПСЖ и Реал поборются за талантливого воспитанника Ман Сити
18:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Французский гранд также не против подписать 19-летнего Диаса.

ПСЖ вступил в борьбу с мадридским Реалом за молодого таланта Ман Сити Брахима Диаса, сообщает AS.

Сам Диас заявлял о своем желании покинуть Манчестер и перейти в Реал.

Окружение игрока пытается убедить Диаса не спешить, и выслушать предложение Ман Сити о новом контракте.

Ман Сити готов отпустить Диаса зимой, но только если получит взамен кого-то из игроков Реала. Испанский клуб против такой сделки, и хочет получить игрока только за деньги или же подождать лета, когда контракт Диаса истечет.

В текущем сезоне 19-летний испанец сыграл только 3 матча за Ман Сити, в которых отметился 2 голами.

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Все по теме:

ПСЖ, ФК Реал, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Брахим Диас.
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