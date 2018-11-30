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Звездное трио в Японии: Вилья станет одноклубником Иньесты и Подольски

Звездное трио в Японии: Вилья станет одноклубником Иньесты и Подольски
19:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Легендарный испанский форвард Давид Вилья переберется в Японию и станет одноклубником Андреса Иньесты и Лукаса Подольски.

Экс-игрок сборной Испании Давид Вилья в ближайшее трансферное окно сменит МЛС на чемпионат Японии.

Форвард, выступавший за Нью-Йорк Сити с 2014-го года, не намерен продлевать контракт, истекающий 31 декабря, и покинет американский клуб. Вилья перейдет в японский Виссел Кобе и станет одноклубником 34-летнего полузащитника Андрес Иньесты.

Вилья и Иньеста вместе выступали за Барселону в 2010–2013 годах. За это время они дважды становились чемпионами Испании и один раз выигрывали Лигу чемпионов. В составе сборной Испании футболисты победили на чемпионате Европы — 2008 и чемпионате мира — 2010. Отметим, что 3 декабря нападающему исполнится 37 лет.

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Футбол, Давид Вилья, Новости футбола, ФК Виссел Кобе.
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