Арсенал отреагировал на скандальные высказывания Грозного

Новости спорта: Канониры пришли с тренером к общему знаменателю.

Киевский Арсенал выступил с заявлением, в котором заявил, что контракт с главным тренером Вячеславом Грозным подписан до конца июня следующего года.

Ранее сегодня Грозный заявил, что не связан со столичным клубом контрактными обязательствами. По его словам, в Арсенале его удерживает «джентльменское соглашение», истекающее сегодня.

После поражения от Черноморца на прошлой неделе (1:2) наставник посетовал на недостаточное финансирование столичного клуба.

На посту главного тренера Грозный сменил Фабрицио Раванелли в начале октября. Наставник сразу после назначения дал понять, что пока не готов говорить о долгосрочном сотрудничестве с Канонирами.

Киевляне продолжают идти на последнем месте в УПЛ, имея в активе 7 очков. Следующий матч Арсенал сыграет против Карпат 1 декабря.