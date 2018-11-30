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Новичок Шахтера Сиприано рассказал, как отреагировал на первый снег

Новичок Шахтера Сиприано рассказал, как отреагировал на первый снег
22:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Молодой бразилец рассказал, что думает о зиме в Украине.

Юный хавбек донецкого Шахтера Маркиньос Сиприано рассказал о своих впечатлениях от украинской зимы.

"Я в принципе ни разу не видел снег в своей жизни, тренироваться очень холодно. Это кардинально отличается от того места, где я рос. Но это классно, что-то новое.

Когда тренируешься на холоде, то после становится очень твердым, это отличается от Бразилии и, мне кажется, от любого другого места.

Как я буду согреваться? Схожу в душ, надену шубу, что максимально быстро согреться, потом приду домой и буду в кровати под одеялом лежать, я подготовился к зиме, купил много теплых вещей", - приводит слова Сиприано официальный сайт "горняков".

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Маркиньос Сиприано.
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