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АПЛ: Кардифф одержал победу над Вулверхэмптоном

АПЛ: Кардифф одержал победу над Вулверхэмптоном
02:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: В матче 14-го тура английской Премьер-лиги Кардифф дома обыграл Вулверхэмптон.

Голы Арона Гуннарссона и Джуниора Хойлетта принесли Кардиффу волевую домашнюю победу над Вулверхэмптоном со счетом 2:1.

Кардифф — Вулверхэмптон 2:1

Голы: Гуннарссон, 65, Хойлетт, 77 — Доэрти, 18

Кардифф: Этридж — Моррисон, Бамба, Манга — Ральс — Камараса, Гуннарссон, Мерфи (Рид, 66), Артер (Харрис, 76) — Патерсон, Хойлетт

Вулверхэмптон: Патрисиу — Сесс, Коади, Боли — Доэрти, Моутиньо, Невеш, Винагре (Кавалейру, 83) — Кошта (Жота, 66), Траоре (Гиббс-Уайт, 73) — Хименес

Предупреждения: Патерсон — Невеш, Сесс

Эта победа стала третьей для команды Нила Уорнока в последних шести матчах, а вот серия "волков" без побед составляет уже шесть поединков, пять из которых завершились поражениями.

После этого матча Кардифф набрал 11 очков и как минимум временно поднялся из 19-го на 15-е место, а Вулверхэмптон пока остается на 14-й позиции с 16 очками.

В следующем туре Кардифф сыграет на выезде против Вест Хэма, а Вулверхэмптон примет Челси.

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Футбол, ФК Кардифф, АПЛ, ФК Вулверхэмптон, Новости футбола, Кардифф — Вулверхэмптон.
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