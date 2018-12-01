Наставник Милана: Календарь Серии А - это абсурд

Новости спорта: Дженнаро Гаттузо подверг критике составителей календаря чемпионата Италии.

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подверг критике составителей календаря чемпионата Италии. В четверг, 29 ноября, «россонери» провели матч с «Дюделанжем» (5:2) в Лиге Европы, а в воскресенье, 2 декабря, сыграют с «Пармой».

«Это абсурд, когда ты проводишь матч в четверг вечером в Лиге Европы, а уже в воскресенье в первой половине дня должен играть в Серии А. Не хочется разжигать какие-либо дискуссии, но я просто не понимаю этого решения.

Я не хочу оправдываться, так как мы сильнее этого. «Парма» — хорошая команда с очень быстрой атакой. «Милану» нужно больше энергии, шестое место соперника не случайно», — сказал Гаттузо в эфире клубного телевидения.

Матч «Милан» — «Парма» состоится 2 декабря в Милане на стадионе «Сан-Сиро».