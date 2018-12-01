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Экс-звезда Ман Сити станет одноклубником Ярмоленко, если похудеет на 5 кг

Экс-звезда Ман Сити станет одноклубником Ярмоленко, если похудеет на 5 кг
06:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Самир Насри пополнить состав Вест Хэма, цвета которого защищает украинец Андрей Ярмоленко.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри в настоящее время тренируется с «Вест Хэм Юнайтед». Как сообщает Mirror, лондонский клуб подпишет контракт с французом, который в последний раз играл в официальном матче год назад в составе турецкого «Антальяспора», только если тот похудеет на 5 килограмм.

Французский игрок на прошлой неделе прошёл медосмотр в лондонском клубе. Ранее в СМИ сообщалось, что стороны уже договорились о подписании краткосрочного контракта на шесть месяцев, который вступит в силу в конце декабря, когда у игрока истечёт срок дисквалификации.

В декабре 2016 года в организм Насри попал питательный микроэлемент. Тогда хавбеку, игравшему за «Севилью», делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Самир Насри.
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