Экс-звезда Ман Сити станет одноклубником Ярмоленко, если похудеет на 5 кг

Новости спорта: Самир Насри пополнить состав Вест Хэма, цвета которого защищает украинец Андрей Ярмоленко.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри в настоящее время тренируется с «Вест Хэм Юнайтед». Как сообщает Mirror, лондонский клуб подпишет контракт с французом, который в последний раз играл в официальном матче год назад в составе турецкого «Антальяспора», только если тот похудеет на 5 килограмм.

Французский игрок на прошлой неделе прошёл медосмотр в лондонском клубе. Ранее в СМИ сообщалось, что стороны уже договорились о подписании краткосрочного контракта на шесть месяцев, который вступит в силу в конце декабря, когда у игрока истечёт срок дисквалификации.

В декабре 2016 года в организм Насри попал питательный микроэлемент. Тогда хавбеку, игравшему за «Севилью», делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.