Футбол. Результаты матчей 30 ноября (Видео)

В АПЛ Кардифф минимально обыграл Вулверхэмптон. В Бундеслиге Майнц в гостях оказался сильнее Фортуны. В чемпионате Испании Эйбар в гостях уступил Райо Вальекано, а в Лиге 1 Сент-Этьен разгромил Нант.
Результаты матчей 30 ноября:
АПЛ, 14-й тур
Кардифф 2:1 Вулверхэмптон
Бундеслига, 13-й тур
Фортуна Дюссельдорф 0:1 Майнц
Примера, 14-й тур
Райо Вальекано 1:0 Эйбар
Лига 1, 15-й тур
Сент-Этьен 3:0 Нант
В субботу, 1 декабря, кроме матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции стартуют новые туры в Серии А и УПЛ.