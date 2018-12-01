Футбол. Результаты матчей 30 ноября (Видео)

Новости спорта: В пятницу, 30 ноября, в топ-лигах Европы состоялись несколько футбольных матчей.

В АПЛ Кардифф минимально обыграл Вулверхэмптон. В Бундеслиге Майнц в гостях оказался сильнее Фортуны. В чемпионате Испании Эйбар в гостях уступил Райо Вальекано, а в Лиге 1 Сент-Этьен разгромил Нант.

Результаты матчей 30 ноября:

АПЛ, 14-й тур

Кардифф 2:1 Вулверхэмптон

Бундеслига, 13-й тур

Фортуна Дюссельдорф 0:1 Майнц

Примера, 14-й тур

Райо Вальекано 1:0 Эйбар

Лига 1, 15-й тур

Сент-Этьен 3:0 Нант

В субботу, 1 декабря, кроме матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции стартуют новые туры в Серии А и УПЛ.