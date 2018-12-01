Дрогба назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Новости спорта: Экс-форвард "Челси" считает, что награду должен получить Килиан Мбаппе.

Бывший нападающий лондонского "Челси" Дидье Дрогба рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за "Золотой мяч".

"Было бы приятно увидеть, как Килиан Мбаппе получает "Золотой мяч". Он мой фаворит. Но не стоит забывать про Роналду, он все ещё машина. Выиграл Лигу чемпионов, сменил чемпионат, перейдя в "Ювентус", и продолжает забивать голы. Этот человек просто невероятен", – приводит слова Дрогба Goal.com.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится в Париже 3 декабря. Ранее появилась информация, что португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения награды. Напомним, португальский футболист является обладателем пяти "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).