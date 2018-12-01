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Раньери рассказал, кого считает лучшим тренером в АПЛ

Раньери рассказал, кого считает лучшим тренером в АПЛ
15:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Итальянский специалист Клаудио Раньери рассказал о начале тренерской работы в Фулхема

Главный тренер Фулхема Клаудио Раньери готов к новому вызову и уверен, что его команда не вылетит.

«Путь будет трудным, но я уверен, что мы добьемся успеха. С игроками я был предельно ясен: мне нужны люди, которые бегают и сражаются», — цитирует тренера сайт Джанлуки Ди Марцио.

Также Раньери поведал, кто первым поздравил его с новым тренерским назначением.

«Жозе Моуриньо был первым, кто позвонил мне. Он великий тренер и замечательный человек».

Напомним, что Клаудио Раньери заменил Славишу Йокановича на посту главного тренера Фулхема.

В прошлом Раньери становился чемпионом Англии вместе с Лестером, а также работал в Челси, Валенсии, Роме и других клубах. Последним его местом работы был французский Нант.

Фулхэм на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице, но отставание от спасительной 17 позиции лишь одно очко.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, ФК Фулхэм, Футбол, Новости футбола, Клаудио Раньери.
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