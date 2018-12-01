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Агент Селезнева рассказал о проблемах футболиста в Турции

Агент Селезнева рассказал о проблемах футболиста в Турции
16:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинский форвард турецкого Акхисара Евгений Селезнев попал в немилость к новому наставнику турков.

Агент футболиста турецкого Акхисара Беледийе Евгения Селезнева Иван Пироженко рассказал о ситуации с игроком, который вынужден искать новую команду. Селезнева обвинил в непрофессионализме тренер — Джихат Арслан.

«Ситуация с нынешним положением Евгения в Акхисаре очень неприятная. Клуб ведет себе непрофессионально по отношению к Селезневу. Жаль, ведь Евгений помог команде впервые пробиться в еврокубки и выиграть трофеи, — цитирует Пироженко zbirna.com.

Ситуация ухудшилась еще летом. Команду возглавил настоящий физрук. Серьезно. За два месяца он своими интригами развалил Акхисар.

На финише трансферного окна Галатасарай мог купить Селезнева за 1 млн евро. Но президент Акхисара отказался отпускать украинца. Мы приняли это решение. Женя тренировался, отдавал всего себя, даже с повреждениями выходил на поле, на уколах. Обидно.

Если главный тренер [Джихат Арслан] мужчина, то пусть просто скажет правду, вместо поливания Селезнева грязью.

Евгений переведен в дубль, его не пускают на базу первой команды, заставляя поддерживать форму на огороде с детьми. Никто ничего нам в лицо не объяснил».

Напомним, тренер турецкого Акхисара на предматчевой пресс-конференции в Кранодаре обвинил Селезнева в непрофессиональном отношении к делу и пожелал удачи в новой команде.

Еще до заявления главного тренера говорилось о том, что в Акхисаре недовольны нарушением дисциплины со стороны украинского форварда. Недавно Селезнев получил дисквалификацию за плевок в лицо сопернику во время игры.

В этом сезоне Евгений провел за турков 7 матчей, в которых отметился 3 голами.

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Все по теме:

Футбол, Новости футбола, ФК Акхисар, Иван Пироженко, Евгения Селезнев.
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