Скачать
Суббота, 01.12.2018
Уайлдер - Фьюри: гарантированные гонорары боксеров
Уайлдер - Фьюри: гарантированные гонорары боксеров
Футбол. Расписание матчей 1 декабря
Футбол. Расписание матчей 1 декабря
Гвоздик - Стивенсон: прогноз букмекеров на чемпионский бой
Гвоздик - Стивенсон: прогноз на бой
Сестры Музычук - в десятке сильнейших шахматисток мира
Сестры Музычук - в десятке сильнейших шахматисток мира

Заря обыграла Десну в УПЛ и поднялась на 4 место

Заря обыграла Десну в УПЛ и поднялась на 4 место
17:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Заря

Новости спорта: Подопечные Юрия Вернидуба одолели черниговскую Десну и поднялись на четвертое место.

В матче 17-го тура Заря уверенно обыграла Десну, забив по разу в каждом из таймов.

В середине первого тайма счет в матче открыл хавбек номинальных гостей матча Силас. На 80-й минуте закрепил успех луганчан Владислав Кабаев после передачи Артема Громова.

Голы матча:

Силас:

Кабаев:

После победного поединка Заря переместилась на 4 место в турнирной таблице УПЛ. У луганчан 25 очков.

У Десны осталось 23 очка. Черниговцы находятся на 6 месте.

Напомним, что начало матча Десна — Заря было перенесено на час вперед из-за проблем с подготовкой поля Оболонь-Арена, на котором состоялся поединок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой
02 Уайлдер - Фьюри: где и когда смотреть чемпионский бой супертяжей
03 Шахтер нашел очередного талантливого бразильца
04 Гвоздик - Стивенсон: прогноз букмекеров на чемпионский бой
05 Уайлдер - Фьюри: букмекеры оценили шансы боксеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь