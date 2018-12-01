Заря обыграла Десну в УПЛ и поднялась на 4 место

Новости спорта: Подопечные Юрия Вернидуба одолели черниговскую Десну и поднялись на четвертое место.

В матче 17-го тура Заря уверенно обыграла Десну, забив по разу в каждом из таймов.

В середине первого тайма счет в матче открыл хавбек номинальных гостей матча Силас. На 80-й минуте закрепил успех луганчан Владислав Кабаев после передачи Артема Громова.

Голы матча:

Силас:

Кабаев:

После победного поединка Заря переместилась на 4 место в турнирной таблице УПЛ. У луганчан 25 очков.

У Десны осталось 23 очка. Черниговцы находятся на 6 месте.

Напомним, что начало матча Десна — Заря было перенесено на час вперед из-за проблем с подготовкой поля Оболонь-Арена, на котором состоялся поединок.