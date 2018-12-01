Ривер Плейт отказывается переносить финал Кубка Либертадорес в Мадрид

Новости спорта: Ривер Плейт выступил с заявлением, в которым отказывается проводить ответный матч финала Кубка Либертадорес против Бока Жуниорс в Мадриде.

Ривер Плейт выступил с заявлением, в которым отказывается проводить ответный матч финала Кубка Либертадорес против Бока Жуниорс в Мадриде.

В обращении, которое клуб опубликовал на официальном сайте, Ривер называет причины, по которым считает перенос игры в Европу неуместным.

В первую очередь, клуб отказался брать на себя ответственность за ситуацию с атакой автобуса команды соперника.

«Ответственность за провал охранной миссии, который произошел 24 ноября, взяли на себя высшие органы власти. По этому поводу клуб не принимает своей вины за события, о которых сожалеет».

Другим важным доводом Ривера стали местные болельщики.

«Более 66 тысяч болельщиков терпеливо ожидали начала матча более восьми часов в субботу, явившись и на следующий день, в воскресенье. Теперь этим же фанатам несправедливо отказали в посещении матча, который становится тяжелодоступным из-за расстояния до стадиона [в Мадриде] и затратности поездки».

Наконец, Ривер ссылается на то, что матч между его командой и Бокой обязан пройти в Аргентине.

«Недопустимо, чтобы классический поединок аргентинского футбола не смог пройти в стране, в которой в это же время состоится саммит G20. Футбол Аргентины и Федерация футбола Аргентины не может и не должна допустить того, чтобы действия отдельных лиц влияли на проведение Суперклассико в нашей стране».

На неделе КОНМЕБОЛ официально подтвердил, что ответный матч финала Кубка Либертадорес состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу 9 декабря.

Разбитый автобус Боки, дети с пиротехникой и другой треш в Буэнос-Айресе

Прежде клубы отказались проводить ответный матч в Асунсьоне, Дохе и Майами. В переговорном процессе даже участвовал президент Аргентины Маурисио Макри, который прежде был боссом Боки.

Инициатива проведения ответного поединка финала Кубка Либертадорес была выдвинута президентом испанской федерации Луисом Рубиалесом. Готов посетить матч в Мадриде и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, что ответный финал Кубка Либертадорес между Ривер Плейтом и Бока Жуниорс должен был состояться на Монументале в субботу, 24 ноября (первый матч завершился вничью — 2:2).

Однако еще по дороге на стадион болельщики Ривер Плейта напали на автобус Бока Жуниорс, в результате чего пострадали капитан команды Пабло Перес и хавбек Гонсало Ламардо, им понадобилась медицинская помощь.